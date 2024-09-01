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البرهان يتلقي برقية تعزية من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري

2024/09/01
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تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان برقية تعزية من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ، في ضحايا إنهيار سد أربعات بولاية البحر الأحمر.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء القطري عن عميق تعازيه لحكومة وشعب السودان في ضحايا إنهيار سد أربعات بولاية البحرالأحمر ، سائلاً الله أن يتغمد الشهداء ويلهم آلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء متمنياً عاجل الشفاء للمصابين.
سونا

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