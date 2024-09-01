والي النيل الابيض يشيد بمستوى تطوير الخدمات الطبية بمستشفى تندلتي

جاء ذلك لدى لقائه بمدينة تندلتي أمس الاول الدكتورعامر السيد المدير العام لمستشفى تندلتي والدكتور الطيب الضو المدير الطبي لمستشفى تندلتي وبحضور الدكتور الزين سعد أدم المدير العام الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية والاستاذ هشام الشيخ المدير التنفيذي لمحلية تندلتي.

وعبر الوالي عن رضاه التام للجهود التي بذلتها إدارة مستشفى تندلتي في تطوير الخدمات الطبية وإضافة عدد من التخصصات الطبية والتوسع في مستوى تقديم الخدمة للمواطنين .

، ووعد الوالي بتقديم الدعم اللازم لمستشفى حتى يطلع بدوره كاملاً في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المقيمين والوافدين والقوات المسلحة في القطاع الغربي . من جهته ابان الدكتور عامر السيد المدير العام لمستشفى تندلتي ان المستشفى أصبح يستقبل أعدادا كبيرة من طالبي الخدمة الطبية من جميع أنحاء المحلية وولاية شمال وجنوب كردفان ، وقال إن المستشفى استطاع تقديم الخدمة الطبية لمصابي وجرحى العمليات للقطاع الغربي ، واشار للتوسع في مواعين الخدمة الطبية واستيعاب عدد من الاختصاصيين والأطباء والكوادر الطبية الوافدين للولاية .