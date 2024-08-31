سياسية
رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يتلقى رسالة خطية من الرئيس الرواندي
تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن *عبدالفتاح البرهان* رسالة خطية من الرئيس الرواندي بول كاغامي.
و عبر الرئيس الرواندي في رسالته عن شكره وتقديره العميق لرئيس مجلس السيادة على حضوره ومشاركته في حفل تنصيبه في الحادي عشر من أغسطس ٢٠٢٤م في العاصمة الرواندية كيغالي .
وإعتبر الرئيس الرواندي أن حضور رئيس المجلس السيادي لهذه المناسبة كان بمثابة شهادة على روابط الصداقة الدائمة بين البلدين، مؤكداً أن بلاده ستستمر في علاقات التعاون الثنائي مع السودان في مختلف المجالات وصولا إلى شراكة فاعلة ومتميزة بين البلدين.
سونا
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