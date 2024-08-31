رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يتلقى رسالة خطية من الرئيس الرواندي

تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن *عبدالفتاح البرهان* رسالة خطية من الرئيس الرواندي بول كاغامي.

و عبر الرئيس الرواندي في رسالته عن شكره وتقديره العميق لرئيس مجلس السيادة على حضوره ومشاركته في حفل تنصيبه في الحادي عشر من أغسطس ٢٠٢٤م في العاصمة الرواندية كيغالي .