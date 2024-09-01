والى القضارف يتسلم قافلة مركزالملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية عبر منظمة الاغتنام

تسلم والى القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن احمد بساحة امانة حكومة الولاية صباح السبت قافلة مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية التى تحتوي على عدد ( ٥٠٠٠ ) سلة غذائية كدفعة اولى عبر منظمة الاغتنام للتنمية البشرية بحضور عدد من المسؤولين بحكومة الولاية.

ولدى مخاطبته القافلة اشاد والى القضارف المكلف باسهامات مركز الملك سلمان ومنظمة الاغتنام المتواصلة فى تقديم الدعم للمتأثرين بالحرب بالولاية فى محاور الايواء والغذاء والعلاج مشيرا الى تواصل جهود حكومة الولاية فى خدمة النازحين بالولاية واعانتهم فى تجاوز الظروف الحرجة التى يمرون بها بسبب الظروف الاستثنائية بالبلاد.

من جهته اوضح الشيخ بشير التهامى رئيس منظمة الاغتنام بالولاية ان هذه الدفعة التى وصلت للقضارف هى الدفعة الحادية عشرة التى تصل الولاية لمساعدة الاسر النازحة بالولاية مشيرا الى استمرار جهود المنظمة مع مركز الملك سلمان لتقديم المزيد من الدعومات لهم فى مختلف المحاور .