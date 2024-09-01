تدشين حملة مكافحة الاوبئة ونواقل الامراض بكسلا

دشن والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق بمشاركة عدد من قيادات الولاية والفعاليات المجتمعية والمبادرات دشن انطلاق الحملة الكبرى الاصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض التي تنفذها إدارة الشؤون الصحية محلية كسلا بالتعاون مع صندوق اعانة المرضى الكويتي. وقال الوالي لدى مخاطبته المشاركين في الحملة ان الحملة تعتبر نفرة نوعية للتصدي لمرض الكوليرا سريع الانتشار.

واوضح ان الأمطار التي تشهدها البلاد عامة وولاية كسلا خاصة لها تبعات وسلبيات كبيرة ادت الى تردي واضح في البيئة َوظهور بعض الاشكاليات الصحية واضاف اننا نشكر كل المبادرات التي جاءت للتفاكر للقضاء على هذه الامراض اضافة الى تعاون مواطن كسلا للتصدي للأوبئة.

واشار الوالي الى الحراك الكبير الذي يتم على مستوى الأحياء بمدينة كسلا لمكافحة الأوبئة. ودعا الى التعامل بجدية مع الكوليرا باعتباره من الأمراض الأشد خطورة وقدم الوالي شكره لكافة الذين شاركوا وساهموا في دعم الحملة والتنسيق لانجاح برامجها.

ووجه الوالي في هذا الصدد المحليات الاخرى للانتظام في اقامة حملات الصحة ومكافحة الاوبئة للقضاء على المرض.

واكد الوالي ثقته في المجتمع وكافة المبادرات للمشاركة في الحملة التي تعتبر ضربا من ضروب معركة الكرامة كل حسب مجاله. من جانبه اوضح مدير صندوق اعانة المرضى الكويتي بولاية كسلا عبد المجيد فضل الله ان الصحة مسؤولية الجميع واكد التزام الصندوق للاستمرار في شراكته مع كافة الجهات ذات الصلة لصالح انسان السودان في كافة المجالات.

ونوه الى التدخلات التي قام بها الصندوق عبر الحملة التي تم تدشينها خلال الأيام السابقة وعبر عن شكره للمدير التنفيذي محلية كسلا في متابعة الحملة واهتمامه بمراجعة الخطط واضافة بعض الحزم والتدخلات التي تستهدف تكثيف حملة مكافحة الكوليرا والقضاء على نواقل الأمراض وتعزيز الصحة من تدخلات مختلف الجهات موضحا ان الحملة المنفذة بلغت تكلفتها ٣٠ مليون جنيها. وجدد وقوفهم مع الجهات الرسمية للقضاء على الوباء منوها في ذات الوقت الى مشروع توفير مكبات النفايات لمحاصرة المرض. واشاد المدير التنفيذي لمحلية كسلا ادريس محمد علي بدور صندوق اعانة المرضى الكويتي في دعم العمل الصحي بالمحلية و ما تم من عمل في اطار المكافحة والقضاء على الاوبئة.

ونوه الى اهمية تكثيف الحملات للقضاء على الامراض داعيا الى تكوين الشراكات للمضي قدما في هذا الاتجاه.