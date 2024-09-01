الموارد المعدنية تسير قافلة مساعدات للمتضررين بطوكر

سيرت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، قافلة دعم لإيواء المتضررين جراء السيول والامطار بمحلية طوكر بولاية البحر الأحمر. أكد المدير العام للشركة، محمد طاهر عمر، خلال مخاطبته المتضررين تقديم كافة اوجه العون لتخفيف الأضرار التي لحقت بهم من واجب المسؤولية المجتمعية للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، وقدم محمد طاهر المواساة للمتضررين وترحم على الأرواح التي فقدت جراء الكارثة، وشدد محمد طاهر على ضرورة وضع معالجات فنية تجنب المواطنين المخاطر في المستقبل.

من جانبه قال مدير إدارة المسؤولية المجتمعية، محمد احمد سنا، إن الواجب يحتم علينا ان نقف إلى جانب المتضررين ومواساتهم، مشيراً إلى أن قافلة الدعم بغرض تخفيف معاناة الناس والوقوف معهم في الكارثة التي تسببت في أضرار كبيرة. وفي السياق قال مدير مكتب الشركة بولاية البحر الأحمر، محمد احمد عثمان تيتا، إن الشركة لا تدخر وسعاً في تقديم العون للمتضررين بالولاية، مشيراً إلى أن القافلة تشمل تقديم مواد غذائية ومشمعات لمساعدة المتضررين ، واكد تقديم الدعم اللازم لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمواطنين بالولاية. وتعتبر قافلة المساعدات التي سيرتها الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة هي القافلة الثانية بالولاية من سلسلة قوافل المساعدات التي شملت جميع الولايات التي تضررت جراء السيول والفيضانات.

سونا