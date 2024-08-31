البرهان يتلقى برقيتي تعزية في ضحايا سد أربعات من الملك سلمان ومحمد بن سلمان

تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن *عبدالفتاح البرهان* برقيتي تعزية ومواساة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، في ضحايا إنهيار سد أربعات بولاية البحر الأحمر.