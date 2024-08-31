سياسية
البرهان يتلقى برقيتي تعزية في ضحايا سد أربعات من الملك سلمان ومحمد بن سلمان
تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن *عبدالفتاح البرهان* برقيتي تعزية ومواساة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، في ضحايا إنهيار سد أربعات بولاية البحر الأحمر.
وأعرب الملك سلمان وولي عهده عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف، متمنين الرحمة والمغفرة للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين.
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