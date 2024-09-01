مشاد: ندين تعطيل قوات الدعم السريع وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة كبكابية

قالت منظمة مشاد بأنها تدين تعطيل قوات الدعم السريع وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة كبكابية بولاية شمال دارفور ونحملها مسؤولية تفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين جراء الحصار الذي تفرضه عليهم في ظل استمرار معاناتهم في الحصول على الغذاء والدواء.

الجزيرة – السودان