“نعتمد على الحطب في الطهي ولا نملك قيمة شراء الفحم” – شاهد الفيديو

“نعتمد على الحطب في الطهي ولا نملك قيمة شراء الفحم”.. نازحون في السودان يعتمدون على جمع الحطب بعد شح الموارد وندرة المواد الأساسية.

وقالت سامانثا باور: نقوم بتقييم الاحتياجات الإنسانية والعمل على الاستجابة لدعم المتضررين من انهيار سد أربعات ببورتسودان.

الجزيرة – السودان