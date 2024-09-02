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“نعتمد على الحطب في الطهي ولا نملك قيمة شراء الفحم” – شاهد الفيديو

2024/09/02
اشتباك الجيش والدعم
حرب السودان
“نعتمد على الحطب في الطهي ولا نملك قيمة شراء الفحم”.. نازحون في السودان يعتمدون على جمع الحطب بعد شح الموارد وندرة المواد الأساسية.
وقالت سامانثا باور: نقوم بتقييم الاحتياجات الإنسانية والعمل على الاستجابة لدعم المتضررين من انهيار سد أربعات ببورتسودان.
الجزيرة – السودان

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