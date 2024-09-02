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“نعتمد على الحطب في الطهي ولا نملك قيمة شراء الفحم” – شاهد الفيديو
“نعتمد على الحطب في الطهي ولا نملك قيمة شراء الفحم”.. نازحون في السودان يعتمدون على جمع الحطب بعد شح الموارد وندرة المواد الأساسية.
وقالت سامانثا باور: نقوم بتقييم الاحتياجات الإنسانية والعمل على الاستجابة لدعم المتضررين من انهيار سد أربعات ببورتسودان.
الجزيرة – السودان
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