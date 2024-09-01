سياسية
قوة كبيرة من حركة العدل والمساواة السودانية والقوات المشتركة تعيد انتشارها في مناطق واسعة في دارفور – شاهد الفيديو
قوة كبيرة من حركة العدل والمساواة السودانية والقوات المشتركة تعيد انتشارها في مناطق واسعة في دارفور وفي الجبهات القتالية المختلفة اسناداً للقوات المسلحة و القوة المشتركة و المستنفرين ولحماية المدنيين وردع مليشيا الدعم السريع.
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رصد وتحرير – “النيلين”
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