سياسية

قوة كبيرة من حركة العدل والمساواة السودانية والقوات المشتركة تعيد انتشارها في مناطق واسعة في دارفور – شاهد الفيديو

2024/09/01
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حركة العدل والمساواة
قوة كبيرة من حركة العدل والمساواة السودانية والقوات المشتركة تعيد انتشارها في مناطق واسعة في دارفور وفي الجبهات القتالية المختلفة اسناداً للقوات المسلحة و القوة المشتركة و المستنفرين ولحماية المدنيين وردع مليشيا الدعم السريع.
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رصد وتحرير – “النيلين”

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