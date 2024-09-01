سياسية
اعتماد وصف ميليشيا الدعم السريع “بالقوات المتمردة ” لأول مرة في قرارات منظمة التعاون الإسلامي
قالت وزارة الخارجية السودانية بأن مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اعتمد قرار نص على تأكيد التضامن الكامل مع جمهورية السودان إيزاء النزاع المسلح بسبب قوات الدعم السريع المتمردة.
– اعتماد وصف ميليشيا الدعم السريع “بالقوات المتمردة ” لأول مرة في قرارات منظمة التعاون الإسلامي
– التشديد على أهمية صون أمن واستقرار واحترام وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه
– اعتبار منبر جدة المنبر الأساس للتفاوض وتأكيد ضرورة تنفيذ جميع بنوده ومخرجاته.
الجزيرة – السودان
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