– اعتماد وصف ميليشيا الدعم السريع “بالقوات المتمردة ” لأول مرة في قرارات منظمة التعاون الإسلامي

قالت وزارة الخارجية السودانية بأن مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اعتمد قرار نص على تأكيد التضامن الكامل مع جمهورية السودان إيزاء النزاع المسلح بسبب قوات الدعم السريع المتمردة.