شاهد.. فيديو مؤثر لخريجة سودانية بعمان توفي والدها تتفاجأ بإحتوائها من كل الرجال السودانيين الموجودين في القاعة لتعويضها حنان الأب والطالبة تذرف الدموع

حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان باعجاب منقطع النظير من قبل المتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن الفيديو الذي تم تصويره من تخريج لطلاب سودانيين بمدينة صلالة التابعة لمحافظة ظفار في سلطنة عمان, أظهر طيبة ومحنة أهل السودان.

حيث تفاجأت خريجة من ضمن الطلاب بالتفاف الرجال الموجودين بالصالة حولها بعد أن علموا إحساسها باليتم بعد وفاة والدها قريباً.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد تسارع الرجال لاحتوائها في مشهد مؤثر جعل الطالبة تذرف الدموع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين