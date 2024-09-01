بالفيديو.. الحسناء “لوشي” تثير ضجة غير مسبوقة: (رجعت بيتنا في الخرطوم وقابلت أفراد من الدعم السريع شالوا العربية بتاعتي وجابوها لي مليانة بنزين ومعاها شوكلاتة) والجمهور يتهمها بالكذب

أثارت الإعلامية والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك, ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشفت الحسناء الشهيرة باسم “لوشي”, خلال بث مباشر لها عن تفاصيل عودتها لمنزلها بحي المعمورة بالعاصمة الخرطوم.

وذكرت “لوشي” أن عودتها لمنزلها كانت بعد الحرب في الخرطوم وقبل سقوط مدينة ود مدني, التي لجأت إليها رفقة أسرتها.

وأكدت المودل المعروفة أنها قررت إبان إقامتها في مدينة ود مدني, العودة لمنزلها لأخذ بعض المستندات المهمة.

وقالت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أنها وفي طريق عودتها قابلت أفراد من قوات الدعم السريع قادوها لمنزلها وأخذوا منها مفتاح سيارتها وغادروا.

وأكدت أن تفاجأت بأفراد الدعم السريع يعودون ومعهم السيارة التي قاموا بتعبئتها بالوقود وسلموها المفتاح ومعه قطع من “الشوكلاتة” قبل أن تعود لمدينة ود مدني من جديد.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين سخر من حديث “لوشي” ورفض تصديق التفاصيل التي قامت بسردها.

ووفقاً للتعليقات التي تجاوزت الآلف تعليق فقد اتهم الكثير من المعلقين, المودل الحسناء بالكذب ومحاولة تلميع قوات الدعم السريع, وأجمع عدد كبير من المتابعين على تعليق واحد كان متكرر قالوا فيه: (يا إما كذابة أو كنتي حلمانة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين