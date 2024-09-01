شاهد بالفيديو.. في حفل بهيج أحياه الفنان الريان.. زواج شاب مصري من فتاة سودانية بالقاهرة والعريس يرقص على أنغام الأغنيات السودانية بشكل هستيري

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي باهتمام كبير من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول تم تصويره من حفل زفاف بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكد ناشرو الفيديو أن الحفل الذي أحياه بالغناء الفنان السوداني الشاب محمد الريان, كان من زفاف شاب مصري على فتاة سودانية.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر العريس المصري سعيداً للغاية, حيث تفاعل في الرقص بشكل هستيري على أنغام أغنية (أزيكم كيفنكم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين