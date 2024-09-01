بيان من تجمع شباب البني عامر والحباب بولاية كسلا

*تجمع شباب البني عامر والحباب بولاية كسلا*

*بيان رقم (2)*

في إطار متابعة جهودنا المستمرة للكشف عن ملابسات مقتل الشاب *الأمين محمد نور* داخل معتقلات جهاز الأمن والمخابرات الوطني بكسلا، حضرنا صباح اليوم اجتماع لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي اللواء (م) الصادق أزرق وبحضور جميع أعضاء اللجنة، بناءً على طلبها. وقد دار خلال الاجتماع نقاش مطول ومستفيض حول ملابسات مقتل الشاب الأمين، وخلص الاجتماع إلى تسليم المتهمين للنيابة العامة لبدء الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على ضرورة منع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.

نود أن نُحيط الرأي العام ومجتمع ولاية كسلا علمًا بأن النيابة العامة قد باشرت بالفعل التحريات الأولية مع المتهمين الخمسة، وهم ضابط وأربعة أفراد برتب مختلفة. وبناءً على ذلك، تم رفع المتاريس من الشوارع العامة لإفساح المجال أمام القانون ليأخذ مجراه الطبيعي لتحقيق العدالة.

ونحن إذ نشيد بجميع مكونات مجتمع ولاية كسلا الذين أدانوا هذه الجريمة البشعة التي تعرض لها ابننا الشاب الأمين، فإننا نثني على استجابة التجار الكريمة لدعوة الإغلاق العام للسوق، مما أسهم في تسريع الإجراءات القانونية. كما نحيي صمود شبابنا الأبطال الذين ظلوا واقفين بثبات حتى تأخذ القضية مسارها الصحيح.

بناءً على ذلك، نعلن نحن في تجمع شباب البني عامر والحباب بولاية كسلا ما يلي:

1. *سنواصل متابعة القضية حتى مثول المتهمين أمام المحكمة*.

2. *سيتم تشييع جثمان الشهيد الأمين في تمام الساعة الثامنة صباحًا بمقابر الحسن والحسين، وندعو جميع أهالي الولاية للمشاركة في تشييع الشهيد إلى مثواه الأخير*.

3. *رفع جميع المتاريس وعودة الحياة إلى طبيعتها في كسلا*.

4. *نؤكد أن تجمع شباب البني عامر والحباب هو الأحرص على أمن وسلامة الوطن، وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد، فإننا نتمسك بحقوق مجتمعنا ونسعى لحمايتها*.

5. *مطالبتنا بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالولاية، لتحمله المسؤولية وفقًا لوجهة نظرنا*.

نسأل الله أن يرحم أخانا الشهيد الأمين محمد نور، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

**أمانة الإعلام**

**1 سبتمبر 2024**