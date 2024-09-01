الدعم السريع ينهب محتويات المتحف القومي ويعرضها للبيع عبر الإنترنت

قالت مصادر موثوقة إن عملية نهب وتهريب واسعة طالت محتويات ومقتنيات متحف السودان القومي الذي يقع في دائرة سيطرة قوات الدعم السريع بالخرطوم منذ الأيام الأولى للحرب.

وأثبتت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية أن شاحنات محملة خرجت بداية العام من داخل المتحف، واتجهت نحو الحدود مع دولة جنوب السودان بحسب هذه المصادر.

ورجحت ذات المصادر لموقع SBC الإلكتروني أن حمولة الشاحنات معروضات من المتحف، حيث يحتوي متحف السودان القومي على تحف وتماثيل ومقتنيات أثرية ذات قيمة وطنية وتاريخية ومادية عالية.

وأكدت مصادر وثيقة الصلة تحدثت للموقع أن عدداً من محتويات المتحف عرضت بالفعل على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ولم يتم التأكد من أن عمليات البيع والشراء قد اكتملت بعد أم لا. وتحصلت SBC على مواد مصورة تؤكد عمليات عرض بيع محتويات المتحف القومي.

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