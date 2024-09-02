الشرطة: (625) مركبة تم حصرها بغرض تسليمها لمالكيها – صور

تمكنت دائرة مرور ولاية الخرطوم بالتعاون مع سلطات المحلية والأجهزه الأمنية الأخرى من حصر (625) مركبة فى منطقة أمدرمان القديمة جمعت منها عدد (266) عربة خاصة بالمواطنين بحوش المركبات جوار القسم الأوسط أم درمان وسيتم تسليمها لملاكها بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة عبر النيابة.

من جانبه بعث الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة العميد شرطة/فتح الرحمن محمد التوم برسالة تطمينية للمواطنين مفادها أن قوات الشرطة وفرت جميع معاملات الشرطة الخدمية عبر إفتتاح عدد من مراكز تقديم هذه الخدمات بولاية الخرطوم تحقيقا لشعار الشرطة في خدمة الشعب.

وعلى صعيد متصل أوضح العقيد شرطة / صلاح الخير أدم مدير إدارة العمليات بدائرة مرور ولاية الخرطوم أن عملية جمع وحصر العربات المطلة استهدفت الشوارع والطرقات والأحياء بالمناطق السكنية مضيفا أن حركة السير عادت بصورة طبيعية بمنطقة أمدرمان القديمة وهنالك مرحلة اخري تستهدف أحياء وسط أم درمان.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة ) أنه بموجب قرار صادر من السيد والي ولاية الخرطوم الأستاذ/ أحمد عثمان حمزه تم تشكيل لجنة لجمع وحصر المركبات المعطلة بالشوارع العامه بغرض تسليمها لمالكيها كما باشرت إدارة الأدلة الجنائية عمليات فحص (شاسي )المركبات وتسليمها للدائرة الفنية بالإدارة العامة للمرور.

ومن هذا المنطلق تناشد الشرطة المواطنين الذين لم يبلغوا عن فقدان مركباتهم بضرورة التبليغ عبر منصة البلاغ الالكتروني أو عبر اقسام الشرطة المنتشرة في أنحاء البلاد حفاظا على حقوقهم القانونية وممتلكاتهم.

المكتب الصحفي للشرطة