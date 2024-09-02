وزير الداخلية المكلف يصل الولاية الشمالية ويقف على مجمل الأحوال الأمنية والجنائية بالولاية

جدد اللواء شرطة(م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف رئيس المجلس القومى للدفاع المدنى حرص وإهتمام وزارته بتقديم الدعم اللازم للمواطنين المتأثرين بالسيول والامطار ، مبينا ان المجلس القومى للدفاع المدنى وضع تقييم عام لموقف الولايات الخمس المتأثرة بالسيول والامطار للتعامل والتدخل مع حجم الكارثة لازالة اثارها بجانب البدء فى وضع وانفاذ خطة طوارئ سنوية تهدف الى توفير كافة إحتياجات المتأثرين من مواد الإيواء والاغذية والعلاج

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية للولاية الشمالية رفقة اللواء شرطة أحمد على إدريس مشرف القطاع الشمالى واللواء شرطة قرشى حسين مدير إدارة الطؤارى بقوات الدفاع المدنى وممثلى وزارة الصحة ومفوضية العون الإنسانى وأشاد سيادته خلال الزيارة بالدور الكبير لحكومة الولاية الشمالية ومنظمات المجتمع المدنى فى التصدى لأثار السيول والأمطار مشيرا الى ان الزيارة تهدف للوقوف على أحوال المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم بجانب معرفة الإحتياجات الفعلية والضرورية لتخفيف أثار الكارثة.

من جانبه اشار الاستاذ عابدين عوض الله والى الولاية المكلف الى حجم المعاناة والضرر الذى لحق بالمواطنين الأمر الذى يستدعى تضافر الجهود واحكام التعاون لدرء أثار الأحداث وجبر الضرر الذى لحق بالمواطنين بفقدان الأرواح والممتلكات مبينا أن السلطات بالولاية وضعت خطة لإعادة الإعمار بكل محليات الولاية

اللواء شرطة (حقوقى) د/ محمد أحمد الأمين مدير شرطة الولاية الشمالية أكد هدوء وإستقرار الأحوال الامنية والجنائية بالولاية بفضل جهود الشرطة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالولاية فى إنفاذ الخطط الأمنية والمنعية ومحاربة الجريمة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أن وزير السيد الداخلية المكلف تبرع بدعم مادى لإغاثة المتضررين عبرحكومة الولاية بجانب الالتزام بتوفير كافة المتطلبات الخاصة بمعينات عمل قوات الدفاع المدنى .

المكتب الصحفي للشرطة