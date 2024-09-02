الإعلان عن حجم الصرف الحكومي على المساعدات الإنسانية حتى اغسطس

أعلنت الحكومة عن حجم المبالغ التي صرفتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المساعدات الإنسانية حتى اغسطس ٢٠٢٤.

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور جرهام عبد القادر في تصريح صحفي بمنبر الوزارة الأحد، ان وزارة المالية قامت ضمن جهود إسناد العمل الانساني وخدمة المواطن، بالتسديد النقدي للمساعدات بمبلغ ٣٤ مليار و٦٢٨ مليون جنيه سوداني.

كما قدمت دعما عيني ١٠ الاف جوال ذرة للنازحين بكسلا بقيمة ٤٧٠ مليار جنيه. واضافةان المالية وفرت ٤٠٠ ألف جوال ذرة من المخزون الاستراتيجي للولايات بما يعادل ٢٤ مليار و٧٤٧ مليون جنيه. كما خصصت مبلغ ٢٣٠ مليون دولار للمساعدات من التمويل الخارجي من البنك الدولي ومبلغ ١٦٧ مليون دولار من بنك التنمية الافريقي وقال إن قيمة ما دفعته الحكومة من إعفاء رسوم للجمارك والمواصفات والحجر الصحي والزراعي والسموم بلغت ٣٠٠ مليون دولار.

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