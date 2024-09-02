والي الشمالية يتفقد المتأثرين بالامطار والسيول بمنطقة جرادة

تفقد والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله، برفقة لجنة الأمن وعدد من أعضاء حكومة الولاية المتأثرين بالامطار والسيول بمنطقة جرادة بمحلية دنقلا . وعبر والي الولاية عن تضامنه مع المتضررين ووجه الجهات المختصة بحل مشكلة تصريف مياه الأمطار والسيول وذلك بفتح المجاري، وتعهد بتوفير ماكينة طوب كخطوة لاعادة بناء المنازل التي تعرضت للانهيار الكلي .

إلى ذلك أشار المدير التنفيذي لمحلية دنقلا دكتور مكاوي الخير إلى الخسائر التي تعرضت لها المنطقة وانهيار ٣٤ منزلا انهيارا كليا و١٢٢ انهيارا جزئيا بجانب المدارس والنادي بالمنطقة، مؤكدا العمل على حل مشكلة تصريف مياه الأمطار والسيول، من جانبه أعلن مدير عام وزارة الصحة بالشمالية دكتور ساتي حسن ساتي، عن تنظيم حملة نهاية الأسبوع لمكافحة نواقل الأمراض مؤكدا توفر المبيدات ومضخات الرش.

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