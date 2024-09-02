تنظيم امتحان الكفاءة المهنية لأكثر من ألف ممارسا بالداخل والخارج

نظم المجلس القومي للمهن الطبية والصحية الاتحادي النشاط الموحد لشهر اغسطس 2024 لعدد يفوق الألف ممارسا وممارسة بعشرة مراكز خارجية بكل من السعودية ،مصر ،سلطنة عمان ،قطر ،الإمارات وكمبالا وسبعة داخلية بولاية الشمالية ،البحر الأحمر ،نهر النيل ،الخرطوم ،كسلا ، الجزيرة والقضارف.

هذا وقد عقد المجلس امتحان الكفاءة المهنية واجراءات التسجيل التمهيدي ومحاضرة أخلاقيات المهنة وأداء القسم.

وشهد البرنامج قيادات دبلوماسية وتعليمية حيث شرف بالحضور د.الامين جعفر رئيس الجالية السودانية بدبي والسيد ايمن سليمان احمد قنصل سفارة جمهورية السودان بكمبالا والذي تحدث مخاطباً الممارسين أن المجلس القومي للمهن الطبية والصحية له دور فاعل ورئيسي مشيداً بالأنشطة التي تقام مؤكداً دعم السفارة للأنشطة والبرامج التي ينظمها المجلس وقوفاً مع أبناء الوطن واضاف أن التعويل على الشباب كبير في المرحلة القادمة شاكراً الجامعة الاسلامية لاستقبالها لهذا النشاط في كمبالا.

من جانبه أشاد الأمين العام للمجلس د. زكي محمد البشير بالتعاون الكبير مع المجلس والدعم المتواصل للأنشطة والبرامج التي ينظمها مشيدا برؤساء المكاتب الفرعية رغم عملهم في ظروف صعبة واستثنائية ظلوا صامدين ويقدموا الخدمات في كل ولايات السودان وللمراكز الخارجية المتعاونة مع المجلس.