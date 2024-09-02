وزيرالداخلية المكلف يقف على احوال المتأثرين بالسيول والامطار بولاية نهرالنيل ويؤكد دعم المتأثرين والمتضررين

مواصلة لجولاته التفقدية للمناطق المتأثرة بالسيول والأمطار زار اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف والوفد المرافق له أمس ولاية نهرالنيل وإطمان سيادته على أوضاع المتضررين واستمع خلال إجتماعه بلجنة أمن الولاية بأمانة الحكومة برئاسة الدكتور محمد البدوى عبدالماجد والى الولاية المكلف وأعضاء لجنة أمن الولاية الى تقرير مفصل عن مجمل الأحوال الأمنية والجنائية بالولاية بجانب إستعراض موقف السيول والامطار والأثار التى خلفتها بمحليات الولاية وأمن الإجتماع على ضرورة التدخل العاجل من المجلس القومى للدفاع المدنى لتوفير الإحتياجات من مواد الإيواء للمتضررين وأشاد سيادته بتجاوب مواطنى الولاية وتضافرهم لإحتواء أثار السيول والأمطار.

من جهته أوضح والى الولاية نهر النيل المكلف ان عدد الوفيات بالولاية جراء السيول والأمطار بلغ عدد (61) حالة وفاة فيما انهار عدد (7,444) منزلا إنهيارا كليا وعدد (4,746) إنهيارا جزئيا بجانب تأثر عدد (7,780) فدان زراعى ونفوق عدد(916) راس من الماشية وأشاد السيد والى الولاية المكلف باهتمام وزارة الداخلية ودعمها للمتأثرين والوقوف الى جانبهم بتوفير مستلزماتهم من مواد الإيواء والمواد الغذائية والدوائية

جدير ذكره أن السيد وزير الداخلية المكلف ووالى ولاية نهرالنيل قد دشنا قافلة اسناد مركز الملك سلمان بعدد خمسة الف سلة غذائية.

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أكد اللواء شرطة (حقوقى) سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهر النيل إستقرار الأوضاع الأمنية والجنائية بالولاية بفضل عمليات التنسيق وتضافر الجهود للقوات الأمنية والعسكرية بالولاية والتى تعمل بتناغم تام تحقيقا للأمن والإستقرار مبينا أن زيارة وزير الداخلية رئيس المجلس القومى للدفاع المدنى للولاية تمثل مدى إهتمام وزارة الداخلية بمساعدة المتاثرين بأحداث السيول والأمطار ومواساتهم وجبر الضرر الذى لحق بهم فى الأرواح والممتلكات.

المكتب الصحفي للشرطة