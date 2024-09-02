حركة العدل والمساواة السودانية تستنكر مقتل الشاب الأمين محمد نور

تستنكر حركة العدل و المساواة السودانية مقتل الشاب الأمين محمد نور في معتقل جهاز الامن والمخابرات بكسلا، وتدعو الأجهزة المعنية الي اجراء تحقيق فوري وشفاف للكشف عن ظروف و ملابسات الحادثة وتقديم المتورطين لمحاكمة عادلة؛