سياسية
حركة العدل والمساواة السودانية تستنكر مقتل الشاب الأمين محمد نور
تستنكر حركة العدل و المساواة السودانية مقتل الشاب الأمين محمد نور في معتقل جهاز الامن والمخابرات بكسلا، وتدعو الأجهزة المعنية الي اجراء تحقيق فوري وشفاف للكشف عن ظروف و ملابسات الحادثة وتقديم المتورطين لمحاكمة عادلة؛
كما تشيد الحركة بموقف مدير جهاز المخابرات وتعامله المسؤول مع الموقف؛
تدعو الحركة جميع الاطراف الى الاحتكام للقانون تحقيقاً للعدالة وتفويتاً للفرصة على المتربصين.
حركة العدل والمساواة السودانية
Justice & Equality Movement Sudan (JEM)
دكتور/محمد زكريا فرج الله
أمين الإعلام والناطق الرسمي
2 سبتمبر 2024
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة