شبكة أطباء السودان: قصف الدعم السريع العشوائي تسبب في كارثة إنسانية نتيجة استهداف معسكر إيواء نازحي مصنع السكر

قالت شبكة أطباء السودان بأن قصف الدعم السريع العشوائي تسبب في كارثة إنسانية نتيجة استهداف معسكر إيواء نازحي مصنع السكر وتم إسعافهم إلى مستشفى المدينة التعليمي.

– ندين استمرار استهداف المدنيين بالمدفعية الثقيلة ونعتبرها محاولة من الدعم السريع للتهجير القسري من المدينة

– ندعو المنظمات الإقليمية والدولية والجهات المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الأعمال العدائية والمساهمة في الوقف الفوري لها.

الجزيرة – السودان