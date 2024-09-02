صيادلة بمحلية كرري بأم درمان: من المقرر أن نقوم بإضراب احتجاجاً على زيادة رسوم الترخيص إلى 750 ألف جنيه

قالمجموعة صيادلة بمحلية كرري بأم درمان بأنه من المقرر أن نقوم بإضراب احتجاجاً على زيادة رسوم الترخيص إلى 750 ألف جنيه سوداني.

– يأتي هذا الإضراب في وقت تعاني فيه البلاد من تبعات الحرب والصعوبات الاقتصادية المتزايدة.

– الزيادة الجديدة في رسوم الترخيص غير معقولة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها

– هذه الزيادة تضع عبئاً إضافياً على عاتقنا في وقت نواجه فيه تحديات كبيرة تتعلق بتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للسكان