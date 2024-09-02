سياسية

صيادلة بمحلية كرري بأم درمان: من المقرر أن نقوم بإضراب احتجاجاً على زيادة رسوم الترخيص إلى 750 ألف جنيه

2024/09/02
صيدلية تصرف الدواء بالمجان للمحتاجين1
قالمجموعة صيادلة بمحلية كرري بأم درمان بأنه من المقرر أن نقوم بإضراب احتجاجاً على زيادة رسوم الترخيص إلى 750 ألف جنيه سوداني.
– يأتي هذا الإضراب في وقت تعاني فيه البلاد من تبعات الحرب والصعوبات الاقتصادية المتزايدة.
– الزيادة الجديدة في رسوم الترخيص غير معقولة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها
– هذه الزيادة تضع عبئاً إضافياً على عاتقنا في وقت نواجه فيه تحديات كبيرة تتعلق بتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للسكان
– نأمل أن تسهم هذه الخطوة في فتح باب الحوار مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
الجزيرة – السودان

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