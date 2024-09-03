سياسية
تنسيقية لجان مقاومة الفاشر: سقوط وانهيار عدد من المنازل بمخيم “أبو شوك” للنازحين شمال دارفور بسبب هطول الأمطار
قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر بأن سقوط وانهيار عدد من المنازل بمخيم “أبو شوك” للنازحين شمال دارفور بسبب هطول الأمطار الغزيرة ليلة أمس
– سكان المخيم يعيشون حالة مأساوية بسبب نقص الغذاء والدواء مع توقف كافة أنواع الدعومات.
الشرق للأخبار – السودان
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