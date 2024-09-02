اشتباكات عنيفة شمال بحري

شهدت مناطق شمال بحري بالعاصمة الخرطوم، اليوم الاثنين، مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع المتمردة، حيث شملت الاشتباكات، قرى “الكباشي، الكدرو، حطاب والأحامدة”.

وأشارت أن الجيش نصب كمينًا لقوى من الدعم السريع كانت متحركة من المصفاة إلى الجيلي، واستخدم المدفعية الثقيلة من وادي سيدنا، فضلا عن المسيرات.

في الأثناء قصفت قوات الدعم السريع المتمردة، مناطق متفرقة في كرري وأمدرمان دون وقع خسائر حتى الآن.

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