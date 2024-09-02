شاهد بالفيديو.. الحسناء “لوشي” تحكي تفاصيل قصتها كاملة مع “الدعامة”: (أحدهم تحرش بجسدي داخل السيارة والضابط رفع المسدس في رأس زميله وهدده بالقتل بسببي)

خرجت الإعلامية والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك, في بث مباشر جديد عبر حسابها المتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خرجت الإعلامية الشهيرة باسم “لوشي” في البث الذي تابعه الآلاف لتحكي بقية قصتها مع أفراد الدعم السريع والتي أثارت بها ضجة واسعة.

وكانت “لوشي”, قد حكت في مقطع تم قص جزء منه تفاصيل تعامل أفراد الدعم السريع معها عندما أوقفوها في طريق مدني الخرطوم, خلال عودتها لمنزلها لأخذ أوراقها الرسمية.

وقالت الإعلامية الحسناء بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن آخر همها هو التبرير للرأي العام بعد أن أثارت الجدل بقصتها.

وذكرت “لوشي” في مجمل سردها أن أفراد الدعم السريع قابلوها وركبوا معها سيارتها من أجل تأمينها, إلا أن أحدهم حاول التحرش بجسدها خلال قيادتها للسيارة لتتصدى له بشجاعة كبيرة.

وأكدت المودل الشهيرة أن شجاعتها وذكائها قاداها للنجاة من أفراد الدعم السريع, بعد أن اتهمتهم بالسرقة والاغتصاب والقتل.

وقالت “لوشي” في ختام سردها للقصة أنها قابلت ضابط بإحدى الإرتكازات وصفته بــ(عمو) ساعدها في النجاة ودافع عنها ورفض طلب أحد الضباط بتسليمها لهم, لدرجة أنه قام برفع المسدس في رأس أحدهم وتوعده بالقتل إذا أصر على أخذها لقائده.

واعترفت الإعلامية الحسناء بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, بأن الرجل ومعاونيه أوصلوها حتى منزلها بسيارتهم وأعادوا لها سيارتها ملئية بالوقود ومنحوها بعض “الشوكلاتة”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين