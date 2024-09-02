شاهد بالفيديو.. ناشطة سودانية تقلد الحسناء “لوشي” وتسخر منها: (أنا مش سمحة؟ الجنجويد ولا اغتصبوني وواحد منهم النور بطلع من وجهه كأنه ملاك جاء أنقذني وقال لي هاك الشوكلاتة دي)

أثارت قصة الإعلامية والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك, مع أفراد من قوات الدعم السريع, ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد سخر المئات على مواقع التواصل الاجتماعي من القصة التي سردتها المودل الشهيرة باسم “لوشي”.

ومن ضمن الذين سخروا ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي, قامت بتقليد “لوشي”, في طريقة حجيثها وسردها للقصة.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد زادت الناشطة بطريقة كوميدية بعض العبارات من نفسها لتسخر بها من نجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة.

وقالت الناشطة خلال سخريتها من “لوشي”: (أنا مش سمحة؟ الجنجويد ولا اغتصبوني وواحد منهم النور بطلع من وجهه كأنه ملاك جاء أنقذني وقال لي هاك الشوكلاتة دي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين