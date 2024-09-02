شاهد.. سلطانة الطرب في تصريحات جديدة: (أنا أول شخصية تعرضت للتهديد من الدعم السريع والناس ديل جو من الخلا ما بعرفوا غير القصر الجمهوري وهدي عربي)

نفت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, في مداخلة تابعها الآلاف عبر تطبيق “تيك توك” الشهير علاقتها بقوات الدعم السريع.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فإن رد الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, جاء بعد حملة قوية تعرضت لها وتم إتهامها بإنتمائها لقوات الدعم السريع.

وقالت الفنانة الشهيرة: (لو كانت لي علاقة بالدعم السريع لما استطعت أن أتحدث كما أنني من أول المطربين الذين تغنوا للقوات المسلحة في بدايات الحرب).

وأضافت هدى عربي بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (أنا أول شخصية تعرضت للتهديد من الدعم السريع والناس ديل جو من الخلا ما بعرفوا غير القصر الجمهوري وهدي عربي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين