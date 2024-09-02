شاهد بالفيديو.. أحد المتضررين من السيول بالسودان ينتزع اعجاب واحترام الجميع بيقينه الكبير وصبره الجميل: (مقتنعين بالقسمة وهذه السيول من الله والجاية من الله حبابا وما حصل إلا الخير)

حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بإعجاب منقطع النظير بعد أن تمت مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ضرب أحد المواطنين المتضررين من السيول الأخيرة التي اجتاحت البلاد أروع الأمثال في الصبر وحسن الظن بالله.

حيث قال الرجل في حديثه عن الضرر الكبير الذي لحق بهم جراء السيول: (مقتنعين بالقسمة وهذه السيول من الله والجاية من الله حبابا وما حصل إلا الخير).

وأضاف بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: (أنهم يحمدون الله بنجاة الجميع حيث لم يصاب أي أحد بالمنطقة ولو كان طفل بمكروه, مؤكداً أن السيل جاء ليكشف لهم معادن الناس ووقفة من حولهم معهم في محنتهم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين