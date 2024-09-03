مدير شرطة ولاية الخرطوم يتفقد قوات الطوارئ والعمليات بمحليةكرري

تفقد الفريق شرطة (حقوقى) أمير عبد المنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم صباح اليوم قوات الطوارئ والعمليات بمحلية كرري وأشاد خلال الزيارة بقوات الطوارئ والعمليات من خلال تضحياتها وإسهاماتها فى تثبيت دعائم الأمن والإستقرار وبسط الطمانينة وحماية الأرواح والممتلكات مضيفا انها ومنذ العام 2019م لم يهدأ لها ولم يغمض لها جفن فى تأدية واجباتها بكل مهنية وإحترافية فى التعامل مع كافة أشكال التفلتات الأمنية حتى إندلاع ونشوب معركة الكرامة التى إستبسلت فيها قوات الطوارئ والعمليات وتقدمت الصفوف الأمامية للقتال مساندة ومؤازرة لقوات الشعب المسلحة وقدمت فى سبيل ذلك أرتالا من الشهداء مهروا وعطروا بدمائهم الطاهرة تراب هذا الوطن تمكينا لسيادته ووحدة ترابه وأوضح سيادته ان شرطة ولاية الخرطوم تعتبر انموزج مصغر لشرطة السودان من حيث الواجبات والأهداف.

وأشار مدير شرطة ولاية الخرطوم الى انه سيتم سيتم توفيق أوضاع القوات وتصنيفها حسب المحاور وحصر الإحتياجات والنواقص من معينات العمل من المهمات والأجهزة والاليات وذلك بالتنسيق مع هيئة الإمداد برئاسة قوات الشرطة

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان مدير شرطة الولاية وجه قوات الشرطة المنتشرة بمحليتى كررى وأم درمان بضرورة الإلتزام بالمظهر العام وحسن الضبط والربط إظهارا لهيبة الدولة وسلطة القانون.

المكتب الصحفي للشرطة