وزير الخارجية السوداني المكلف يلتقي بنظيره الليبي “ليبيا تعامل السودانيين معاملة المواطن الليبي في التوظيف والتشغيل والدراسة”

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها و التنسيق الكامل في المحافل الدولية والاقليمية وضرورة تعاون الحكومتين في مجابهة التحديات التي تواجه الدولتين.

وقال وزير الخارجية المكلف في تصريح لوكالة السودان للانباء انه شكر الحكومة الليبية علي استضافتها للسودانين اللذين لجأوا اليها وامكانية فتح المدارس وتسهيل سبل الراحة لهم وقال في تصريح (لسونا)ان وزير الخارجية الليبي اكد ان ليبيا تعامل السودانيين معاملة المواطن الليبي في التوظيف والتشغيل والدراسة ولاتطالبهم باي رسوم للتأشيرة.

سونا