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والي الخرطوم يوجه بإقامة مناشط المولد النبوي داخل دور العبادة
هنأ والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة المسلمين عامة ومواطني الولاية بحلول ذكرى مولد المصطفى (ص).
وقال خلال لقائه الاثنين بمدير الإدارة العامة للشئون الدينية بالولاية دكتور طارق عبدالله وممثل جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية الأستاذ إسماعيل عبد الرحيم قال إن أشواق وتطلعات السودانيين هي نصب السرادق وتنظيم حلقات التلاوة والذكر في الميادين العامة والشوارع غير أن إستهداف المليشيا المتمردة لمواقع المدنيين وأحيائهم السكنية تحتم ضرورة الحفاظ على أرواحهم والاكتفاء باقامة احتفالات مبسطة داخل المساجد والمجمعات الدينية والخلاوي والزوايا سألين المولى عز وجل أن تأتي الاحتفالات القادمة وبلادنا قد هزمت المليشيا وخلصت الامة من شرها وممارساتها البغيضة.
ودعا الوالي الطرق الصوفية والمريدين إقامة احتفالاتهم داخل دور العبادة من خلال تلاوة القرآن والمدائح النبوية والدروس الفقهية والمسابقات.
سونا
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