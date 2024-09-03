كتيبة الأسود الحرة تسير قافلة مساعدات إنسانية لمتضرري السيول الدبة – صور

وإشتملت القافلة على كميات من المواد الغذائية التي يحتاجها المتضررون بالمنطقة التي إجتاحتها السيول والأمطار و جسدت القافلة معانى التكافل والتراحم بين اهالي الغابة وإنسان بروس. واعرب أهالي منطقة بروس عن بالغ سعادتهم وسرورهم الكبير لكتيبة الأسود الحرة التي أكدت لهم أنها ستظل عين ساهرة من أجل حفظ الأمن والإستقرار ومحاربة الجريمة والخدمات المقدمة للمواطنين وأيادي خضراء ممتدة بالخير الوفير خدمةً للمواطن ووصفوا القافلة بالمبادرة الوطنية تجاه المتأثرين بالامطار والسيول بالمنطقة.

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