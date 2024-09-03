سياسية
كتيبة الأسود الحرة تسير قافلة مساعدات إنسانية لمتضرري السيول الدبة – صور
سيرت كتيبة الأسود الحرة بقيادة قائدها الشاذلي الأنور بوحدة الغابة الادارية بمشاركة عدد من أبناء منطقة الغابة تلبية لنداء الإنسانية والواجب سيرت قافلة دعم ومؤازرة لمتضرري السيول بمنطقة بروس بمحلية الدبة .
وإشتملت القافلة على كميات من المواد الغذائية التي يحتاجها المتضررون بالمنطقة التي إجتاحتها السيول والأمطار و جسدت القافلة معانى التكافل والتراحم بين اهالي الغابة وإنسان بروس. واعرب أهالي منطقة بروس عن بالغ سعادتهم وسرورهم الكبير لكتيبة الأسود الحرة التي أكدت لهم أنها ستظل عين ساهرة من أجل حفظ الأمن والإستقرار ومحاربة الجريمة والخدمات المقدمة للمواطنين وأيادي خضراء ممتدة بالخير الوفير خدمةً للمواطن ووصفوا القافلة بالمبادرة الوطنية تجاه المتأثرين بالامطار والسيول بالمنطقة.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة