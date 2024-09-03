كسلا: اطلاق 143 سجينا من نزلاء سجني كسلا وحلفا الجديدة

اكد ممثل والي كسلا مدير عام التنمية الاجتماعية الوزير المكلف الاستاذ عمر عثمان ادم على اهمية الاستفادة من الدروس الإصلاحية للنزلاء السجون ليكونوا منتجين فاعلين مساهمين في توعية المجتمع وتكون السجون خالية من النزلاء .

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بقاعة ديوان الزكاة بكسلا برنامج اطلاق سراح النزلاء الغارمين بتكلفة ٢٧ مليون و٣٣٧الف جنيه لعدد١٤٣نزيلا من سجن (كسلا وحلفا الجديده) بحضور الامين العام لامانة ديوان الزكاة الاتحادي و رئيس الجهاز القضائي بالولاية وعددمن القيادات الأمنية وقيادات ديوان الزكاة الاتحادي والولائي. وقال ممثل الوالي ان البلاد تمر بظروف استثنائية بسبب الحرب المفروض علينا والمؤامرات الخارجية التي تاثرت بها كل القطاعات. وتابع عمر بان ديوان الزكاة كان السند القوي لدعم برامح حكومة الولاية لاسناد الضعفاء والنازحين بجانب الدعم المقدم للعملية التعليمية والخدمات الصحية. وامتدح ممثل الوالي الادوار المتعاظمة لادارة الديوان على المستوى الاتحادي والولائي مؤكدا دعم حكومة الولاية لكافة برامج ومشروعات الديوان التي تستهدف الشرائح الضعيفة.

واعرب الامين العام لديوان الزكاة الاتحادي الاستا ذ احمد ابراهيم عن تقديره لجهود الولاية في إنفاذ عددمن البرامج خاصة مشروع الغارمين و الديون الشرعية . وقال احمد ان الديوان له مشروعات مختلفة يتم تنفيذها في الولايات حسب المتطلبات.. وعدد احمد البرامج والمشروعات التي ينفذها الديوان في دعم معركة الكرامة وجرحى العمليات بجانب المشروعات التعليمية والصحيه بالإضافة إلى المصارف الاخري.

واشاد احمد بالتنسيق بين الجهاز القضائي وشرطة السجون وديوان الزكاة لتحديد المستحقين من دفع الديون الشرعية والنفقة وتمني الامين الاتحادي للنزلاء المفرج عنهم التوفيق والاستفادة من الدروس في حياتهم العملية. واشار رئيس الجهاز القضائي مولانا علي الصادق الي اكتمال العمل في المحكمة العليا بكسلا حتى يتم الاستئناف بالولاية بدلامن بورتسوان اختصارا للزمن . واكد رئيس الجهاز القضائي استعدادالجهاز التنسيق التام مع إدارة السجون ودراسة الحالات الجنائية للوصول إلى اهداف العدالة التي ينشدها المجتمع. وقال ان الجهاز القضائي بالولاية يولي امر السجون اهتماما كبيرا حيث تم تخصيص قاضي الاستئنافات للتنسيق مع ادارة شرطة السجون لدراسة الحالات لدفع بها للجنة المختصة لتحديد المفرج عنهم.

وقال امين ديوان الزكاة بولاية كسلا الاستاذحامداحمدحامد ان الديوان درج في تنفيذ برنامج الغارمين في شهر رمضان من كل العام واضاف انه تم تعديل البرنامج إلى ربع سنوي ليستفيد أكبر عددمن المديونين مشيرا إلى ان البرنامج يشمل١٤٣نزيل من سجن كسلا وحلفا الجديدة بمافيهم من سجنا النفقات واشاد حامد بالدعم الكبير لديوان الزكاة الاتحادي الذي يدعم مشروعات الزكاة بالولاية علاوة على تعاون الجهاز القضائي وإدارة السجون .