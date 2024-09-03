الشركة السودانية للموارد المعدنية تدعم المتضررين من السيول والامطار بالعبيدية والقمبرات

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالشركة السودانية للموارد المعدنية برئاسة الأستاذ معتز حاج نور مدير الشركة بغرض وقوف الشركة مع المتضررين بالسيول والأمطار في تلك المناطق معلنين دعمهم للمتضررين مجددين إلتزامهم بدعم مستشفى القمبرات مشيدين بالتكافل الإجتماعي لإنسان المنطقة شاكرين جهد المحلية في جانب التعدين وتطوير الأسواق.

من جانبه أعرب المدير التنفيذي للمحلية عن شكره للاخوة بالشركة السودانية للموارد المعدنية لمساهمتهم في درء هذه الكارثة والآثار المترتبة عليها خاصة في الجانب البيئي والصحي لافتا إلى ضرورة تغيير نمط البناء في تلك المناطق في ظل التغيير المناخي وموضحا دعمهم للمزارعين لزراعة الموسم المطري متمنيا بأن يكون خريف هذا العام خريف خير وبركة.

سونا