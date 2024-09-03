سياسية
اجتماع طاريء للآلية الوطنية لحقوق الإنسان
ترأس السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان د. معاوية عثمان محمد خير الاجتماع الطاريء للآلية وذلك لمتابعة تقارير المقررين الخواص والوقوف على إعداد البيانات الخاصة بتلك التقارير و التي سيقدمها السودان في الدورة( ٥٧ ) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال الفترة من ٩ سبتمبر – ١١ اكتوبر ٢٠٢٤م .
كما ناقش الاجتماع تقرير لجنة تقصي الحقائق عن الحالة في السودان، وفي الختام أمن الاجتماع على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات الصلة لضمان الاعداد الجيد لهذه الدورة .
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