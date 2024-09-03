سياسية
القوات المسلحة بالتنسيق مع حكومة ولاية سنار تؤمن وصول قافلة المواد الغذائية والبترولية – شاهد الفيديو
القوات المسلحة بالتنسيق مع حكومة ولاية سنار تؤمن وصول قافلة المواد الغذائية والبترولية إلى الولاية لتوفير احتياجات المواطنين والنازحين وسط ارتياح وتفاعل شعبي كبير وهتاف المواطنين لحكومة الولاية والقوات المسلحة – ولاية سنار – ١ سبتمبر ٢٠٢٤م.
رصد وتحرير – “النيلين”
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