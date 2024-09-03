حكومة إقليم دارفور: مليشيا الدعم السريع الإرهابية “وبعد بيان قائدها” تجهز الآن لشن هجوم ضخم بكل ما لديها من قوات ومدافع على مدينة الفاشر

قالت حكومة إقليم دارفور بأننا نُشيد ونرحب بدخول المساعدات الإنسانية ونجدد شكرنا وتقديرنا للجهود المبذولة من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية.

– حاولنا مراراً وتكراراً تسهيل دخول المساعدات إلا أن مليشيا الدعم السريع الإرهابية لم تستح في الاستيلاء عليها ومصادرتها.

– هناك مساعدات قادمة من طرف منظمة الصحة العالمية تم حجزها من طرف مليشيا الدعم السريع المجرمة في منطقة الكومة كانت في طريقها إلى مدينة الفاشر

– نود الإشارة إلى أن مليشيا الدعم السريع الإرهابية “وبعد بيان قائدها” تجهز الآن لشن هجوم ضخم بكل ما لديها من قوات ومدافع على مدينة الفاشر