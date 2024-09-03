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حكومة إقليم دارفور: مليشيا الدعم السريع الإرهابية “وبعد بيان قائدها” تجهز الآن لشن هجوم ضخم بكل ما لديها من قوات ومدافع على مدينة الفاشر

2024/09/03
mnawi sudan
مني أركو مناوي
قالت حكومة إقليم دارفور بأننا نُشيد ونرحب بدخول المساعدات الإنسانية ونجدد شكرنا وتقديرنا للجهود المبذولة من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية.
– حاولنا مراراً وتكراراً تسهيل دخول المساعدات إلا أن مليشيا الدعم السريع الإرهابية لم تستح في الاستيلاء عليها ومصادرتها.
– هناك مساعدات قادمة من طرف منظمة الصحة العالمية تم حجزها من طرف مليشيا الدعم السريع المجرمة في منطقة الكومة كانت في طريقها إلى مدينة الفاشر
– نود الإشارة إلى أن مليشيا الدعم السريع الإرهابية “وبعد بيان قائدها” تجهز الآن لشن هجوم ضخم بكل ما لديها من قوات ومدافع على مدينة الفاشر
– نطالب كل منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات والمهازل التاريخية.
الجزيرة – السودان

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