وزير الداخلية المكلف يدشّن غرفة التأمين والسيطرة بولاية البحر الأحمر

دشّن اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين الثلاثاء بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر غرفة التأمين والسيطرة بحضور الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام ممثل مدير الشرطة واللواء شرطة د/ نصرالدين محمد فضل المولى مدير شرطة ولاية البحر الأحمر ومدير عام قوات الجمارك المكلف بجانب ممثلى الأجهزة العسكرية والأمنية بالولاية

من جانبه أوضح وزير الداخلية المكلف أن إفتتاح الغرفة يهدف الى تعزيز الأمن والإستقرار من خلال توظيف منسوبى قوات الشرطة الوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب للإستفادة من قدراتهم وخبراتهم في تحقيق الأمن والإستقرار وحفظ الأرواح والممتلكات اضافة لتفعيل الدور المجتمعى الطليعي في العملية الأمنية تحقيقا لشعار الأمن مسئؤلية الجميع مضيفا أن ولاية البحر الاحمر ذات خصوصية لوجود كافة وزارات ومؤسسات الدولة بها مضيفا أنه خلال مشاركاته فى المؤتمرات الخارجية بعث برسائل بإستقرار الأوضاع بعدد الولايات وان الدولة تضطلع بواجباتها الدستورية ويؤكد ذلك الزيارات الدولية والاقليمية التى شهدتها البلاد دليل ومؤشر قوي على إستقرار الأوضاع الأمنية ، وأوضح الوزير أن الغرفة ستعمم في جميع الولايات المستقرة وستعمل على ضرب الخلايا النائمة وملاحقة المندسين وقفل كل الثغرات التى تخل بالأمن والسلامة العامة وذلك بتفعيل وتعزيز عمليات الامن الداخلي هذا وتتشكل غرفة التأمين والسيطرة تحت إشراف والي ولاية البحر الأحمر وأمين عام حكومة الولاية ومدير الشرطة ومدراء الإدارات العسكرية والأمنية.

كما أشار الفريق شرطة محمد ابراهيم عوض الله نائب المدير المفتش العام ممثل مدير عام قوات الشرطة الى ان قرار تكوين الغرفة سيسهم بصورة فاعلة وبناءة فى سد الثغرات الامنية ومساعدة اللجان الفرعية بالولايات فى تادية واجباتها ومهامها بكفاءة عالية للحد من الظواهر السالبة والقضاء على الخلايا النائمة مبينا ان رئاسة قوات الشرطة تتعهد بتنفيذ كافة المهام الخاصة بلجان الولايات

وفى ذات الصدد أكد اللواء شرطة (حقوقى) نصر الدين محمد فضل المولى مدير شرطة ولاية البحرالاحمر ان تدشين الفرفة يدلل على إهتمام الحكومة الإتحادية بالأمن وتأمين الولاية وزيادة مساحات الأمن وحفظه داخل المدن وحدود الولاية بالتعاون مع كافة الأجهزة النظامية بالولاية.

من جانبه أشار رئيس إتحاد أصحاب العمل السوداني بالبحر الأحمر الأستاذ عبدالله أوبشار الى أهمية الأمن والإستقرار بكافة القطاعات الحيوية والإجتماعية مشيدا بخطوة إفتتاح غرفة التأمين والسيطرة واعد بدعم هذا الأمر مساهمة فى حفظ الأمن والإستقرار .

المكتب الصحفي للشرطة