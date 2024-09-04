بيان للناس من نظارة عموم دار حامد والاتحاد العام لأبناء عموم دار حامد

بسم الله الرحمن الرحيم

نظارة عموم دار حامد والاتحاد العام لأبناء عموم دار حامد

*بيان للناس*

قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) ٦ الحجرات..

خرجت علينا اليوم بالوسائط شرذمة لا يمثلون إلا أنفسهم تحت لباس المليشيا المتمردة المسماة بالدعم السريع وهم يسرقون لسان القبيلة انطلاقا من مدينة أم قرفة مدعين كذبا انضمام دار حامد للمليشيا المتمردة. وردا على هذا الادعاء وباسم نظارة دار حامد والاتحاد العام لأبناء عموم مناطق دار حامد نعلن ما يلي:

اولا :إن هذه الشرذمة هي قلة قليلة جدا لا تمثل إلا نفسها وقد ارتضت العمل تحت إمرة قطاع الطرق والنهابين والمغتصبين ولا علاقة لمؤسسات القبيلة بأي منهم ولا ما يعلنون.

ثانيا: إن دار حامد قبيلة راسخة في التاريخ وضاربة الجذور لذا فهي تمتلك مؤسسات راسخة تمثل عزة وشموخ وإرادة وإجماع القبيلة وعلى رأس هذه المؤسسات رجال عز وفخر لا يتعاونون مع الخارجين على القانون من قطاع الطرق ومغتصبي أعراض الحرائر؛ لذا فحين تتحدث القبيلة فهي تتحدث بلسان هؤلاء الرجال المأذونين للحديث باسمها الممثلين لمؤسساتها (النظارة والاتحاد العام ) وليس بلسان خدام التمرد البئيس.

ثالثا: إن مدينة أم قرفة هي إحدى حواضر دار حامد العريقة ومهد أحد أعلام الاستقلال ولن يرتضي أهلها وكذلك لن ترض قبيلة دار حامد بكافة فروعها وحواضرها تدنيس أرضها بأحذية المليشيا البغيضة ولن تسمح دار حامد لمغتصبي الحرائر بالاستعراض في باحاتها مهما تواطأ معهم بعض الخونة وضعاف النفوس.

رابعا : إننا وعبر هذا البيان نعلن تبرءنا من أي متعاون من أبنائنا مع هذه المليشيا المتمردة التي لا ولن تتورع من ارتكاب كافة الموبقات في أي مكان دخلته بلا استثناء؛ وفي ذلك ليس لنا من استثناء حتى وإن كان هذا المتعاون في أي مستوى من هرم القبيلة.

وأخيرا : نحن في قبيلة دار حامد ومؤسساتها نعلن عبر هذا البيان لكافة أبناء القبيلة في كافة أنحاء الدار وكافة أنحاء السودان أنه يهون كل شي في سبيل افتداء أي شبر من أرض دار حامد من دنس أوباش واخدام المليشيا المتمردة وأن دار حامد لن تسمح بوطء هؤلاء لأي شبر من أراضيها؛ وبذا نعلن التعبئة العامة للوقوف في وجه أية شرزمة تود تدنيس أرضنا مما سوف يعرض حرائرنا ومالنا وتاريخنا وسيادة دار حامد للانتهاك وهو أمر دونه خرت القتاد وعلى الباغي تدور الدوائر.

الاتحاد العام لأبناء عموم دار حامد

الإثنين _ الموافق

2 سبتمبر 2024