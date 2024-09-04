مدير عام قوات الشرطة ووالى ولاية نهر النيل يفتتحان مصنع الجواز الإلكترونى بعطبرة

ضمن جهود رئاسة قوات الشرطة وسعيها المتواصل فى تطوير وتجويد كافة الخدمات والمعاملات الشرطية للمواطنين وتنفيذا للإنفتاح بتقديم هذه الخدمات بالولايات ومواصلة لسلسلة الإنجازات إفتتح السيد مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقي) خالد حسان محى الدين رفقة الدكتور محمدالبدوى عبدالماجد أبوقرون مصنع الجواز الإلكترونى الجديد بمدينة عطبرة بحضور السيد رئيس هيئة الشئؤن المالية والسيد رئيس هيئة الجوازات والسجل المدنى (المكلف) والسيد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والسيد مدير الإدارة العامة للسجل المدنى والسيد مدير شرطة الولاية والسادة مدراء الإدارات العامة والمتخصصة بقوات الشرطة المتواجدة بالولاية.

السيد والى الولاية وصف لحظات الإفتتاح بأنها تاريخية طال انتظارها من مواطنى الولاية التى ظلت تنادى وتطالب بتوفير هذه الخدمات منذ زمن بعيد مشيرا الى انها تمهد الطريق لعملية الاكتفاء الذاتى ونهاية لمعاناة المواطن فيما يتعلق بتلقى الخدمات الهجرية والثبوتية بالولاية والولايات المجاورة وشكر سيادته الجهات الداعمة والراعية لهذا المشروع ممثلة فى وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى الإتحادية ووزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة وثمن جهود شرطة الولاية وإدارة جوازات الولاية بصبرهم ومرابطتهم فى إنجاح هذا المشروع العملاق وزف البشرى للمواطنين بهذا الإنجاز ودعا إلى إقامة مجمع متكامل لتقديم الخدمات للمواطنين.

وعلى صعيد متصل أعلن مدير عام قوات الشرطة إنطلاق عمليات نهضة شاملة بتقنية حديثة ومتطورة معمول بها فى الدول المتقدمة فى مجال تقديم كافة الخدمات الهجرية وخدمات السجل المدنى والبطاقة القومية مشيرا الى إنطلاق هذه العمليات من ولاية نهر النيل لتشمل جميع الولايات وفق خطط وبرامج وزارة الداخلية الرامية لترقية الأداء وتجويد العمل فى مجال تقديم الخدمات للمواطنين وبشر سيادته المواطنين بأن إفتتاح هذا المصنع ودخوله الخدمة يعتبر نواة لإقامة مجمع متكامل لتقديم خدمات متميزة ومتطورة وثمن السيد مدير عام قوات الشرطة الشراكة الذكية مع حكومة الولاية التى أثمرت قيام هذا المصنع خدمة لعموم المواطنين ومواطن الولاية على وجه الخصوص.

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أوضح اللواء شرطة محمد الحسن دينكاوى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة أن هذا المصنع يخفف الضغط على المصنع الرئيسى ببورتسودان ويمثل طفرة فى مجال تقديم خدمة استخراج الجواز للمواطنين بالداخل والخارج ويعمل على تقليل الوقت والجهد لإستلام الجواز مبينا أن الفترة القادمة ستشهد تطورا تقنيا كبيرا فى تأمين المستندات من خلال إدخال بصمة العين والوجه والصوت فى إستخراج المستندات والأوراق الثبوتية مؤكدا إنتهاء معاناة المواطنين قريبا بتسليم الجوازات بكل سهولة ويسر وفى زمن وجيز .

المكتب الصحفي للشرطة