مجلس عمداء جامعة وادي النيل يقرر فتح التقديم للشواغر

انعقد الثلاثاء بقاعة جرش برئاسة جامعة وادي النيل بعطبرة اجتماع مجلس العمداء رقم 4 للعام 2024 م،والذي ترأسه البروفيسور حسن الحاج حمد الصائم مدير الجامعة وبحضور الدكتور الأمين الطيب الطاهر نائب مدير الجامعة والدكتور محمدأحمدعبدالمجيد _أمين الشؤون العلمية إضافة للأستاذ عبدالرحيم عبدالوهاب وكيل الجامعة وبقية أعضاء المجلس. و أجاز الاجتماع في فاتحة أعماله محضر الإجتماع السابق بعد أن إطمئن إلى موقف تنفيذ و موجهات الإجتماع السابق. كما تطرق الإجتماع إلى فتح التقديم لشواغر القبول بكليات الجامعة لحملة الشهادة الثانوية للعام 2022م قدمه الدكتور محمدأحمدعبدالمجيد عميد الشؤون العلمية بالجامعة،وتمت إجازة الاعداد المخططة لقبول الشواغر بعد نقاش مستفيض.

وأعلن د محمداحمدعبدالمجيد عميد الشؤون العلمية بجامعة وادي النيل انه سيتم نشر الاعداد المخططة للقبول والنسب المؤهلة بالموقع الإلكتروني للجامعة ،إضافة للمصروفات الدراسية.