الموارد المعدنية بالشمالية تواصل تنفيذ أيامها العلاجية المجانية بأسواق التعدين

وأكد مشرف البيئة والسلامة بمكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية الاستاذ تامر عبد السلام أن الايام العلاجية المجانية تحتوي على كشف مجاني وأدوية مجانية وتثقيف صحي وتستهدف أربعة أسواق للتعدين بمحليات دنقلا ودلقو وحلفا. وأشار في تصريح(لسونا )أن تدشين الأيام العلاجية المجانية كان بالأمس بسوق 625 بمحلية دلقو بمشاركة المدير التنفيذي للمحلية الاستاذ مدثر شرف الدين ومدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية الاستاذ عبد الرحمن محجوب النضيف وعدد من قيادات الشركة حيث تم علاج 187حالة وإعطائها الأدوية المجانية سيما امصال العقارب وقطرات ملتحمة العين الفيروسي بجانب كلورة مياه الشرب بواسطة إدارتي البيئة والسلامة والاسواق داخل السوق وبرامج توعوية وارشادية من قبل جمعية الهلال الاحمر السوداني حول الأمراض والأوبئة وطرق الوقاية منها. واضاف أنه تم اليوم تنفيذ يوم علاجي مجاني واصحاح بيئي بسوق القعب بمحلية دنقلا بالتعاون مع وحدة دنقلا الإدارية والتي وفرت فريقا لعمليات الرش الضبابي والرزازي لمكافحة مواقع توالد الذباب والباعوض تجنبا لحدوث الأمراض والأوبئة خاصة إلتهاب ملتحمة العين الفيروسي والكوليرا في ظل تداعيات فصل الخريف وهطول الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي إجتاحت مناطق واسعة من الولاية الشمالية. وقال إن الأيام العلاجية وجدت تفاعلا وقبولا واسعا من المعدنين مؤكدا إكتمال الترتيبات لتنفيذ اليوم العلاجي المجاني بسوق الخناق يوم غد الاربعاء وبعد غد الخميس بسوق نمرة واحد بمحلية حلفا. واشاد مشرف البيئة والسلامة بمكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية بجهود وزارة الصحة والصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الشمالية ودورهما الكبير في توفير الأدوية المجانية المطلوبة والاطباء. كما إمتدح مجهودات جمعية الهلال الاحمر السوداني ودورها في تنفيذ برامج التوعية والتثقيف الصحي عبر السينما المتجولة. وجدد في تصريحه مواصلة جهود الشركة وحرصها على صحة وسلامة المعدنين لمزيد من الانتاج والاستفادة من عائدات قطاع التعدين في دعم مجالات العمل الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.

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