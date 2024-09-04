سياسية
فتح التقديم لمنح جامعة الأزهر الشريف للطلاب السودانيين
في إطار زيارته الأخيرة لجمهورية مصر العربية، وضمن مساعيه لإيجاد فرص للطلاب السودانيين للدراسة بالأزهر الشريف واستضافة مؤسسات التعليم العالي، قام بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة لشيخ الأزهر والذي وعد بتقديم منح دراسية للطلاب السودانيين، والتي تحوي تخصصات مختلفة.
كما وعد بتقديم كل عون لمؤسسات التعليم العالي والوقوف معها حتى يعود السلام والاستقرار للبلاد.
وقد أفاد المهندس الدكتور بابكر حسين أحمد المدير العام للإدارة العامة لتقانة المعلومات والشبكات، بانه قد تم فتح التقديم للمنح بجامعة الأزهر الشريف، خلال الفترة من الأربعاء 4 سبتمبر 2024م وحتى السبت 7 سبتمبر 2024م. موضحاً أن أي طالب يرغب في الحصول على المنحة عليه اتباع الخطوات الآتية: أ. التقديم في موقع التقديم لجامعة الأزهر الشريف، عبر الرابط التالي: https://service.azhar.eg/Services/ForeignStudentRegistration ب. بعد إكمال التقديم في موقع جامعة الأزهر، على المتقدمين للمنحة إرسال نسخة من وثائق التقديم في البريد الإلكتروني الخاص بمنح الأزهر للطلاب السودانيين: Azhar-Scholar@mohe.gov.sd جدير بالذكر أنه في حال القبول في جامعة الأزهر الشريف، ستقوم الوزارة باعتماد المنحة عبر لجنة مختصة بها تقوم بفرز الطلبات لتختار أعلى المتنافسين وفق المعايير المحددة للمنحة.
سونا
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