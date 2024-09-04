فتح التقديم لمنح جامعة الأزهر الشريف للطلاب السودانيين

وقد أفاد المهندس الدكتور بابكر حسين أحمد المدير العام للإدارة العامة لتقانة المعلومات والشبكات، بانه قد تم فتح التقديم للمنح بجامعة الأزهر الشريف، خلال الفترة من الأربعاء 4 سبتمبر 2024م وحتى السبت 7 سبتمبر 2024م. موضحاً أن أي طالب يرغب في الحصول على المنحة عليه اتباع الخطوات الآتية: أ‌. التقديم في موقع التقديم لجامعة الأزهر الشريف، عبر الرابط التالي:ب‌. بعد إكمال التقديم في موقع جامعة الأزهر، على المتقدمين للمنحة إرسال نسخة من وثائق التقديم في البريد الإلكتروني الخاص بمنح الأزهر للطلاب السودانيين: Azhar-Scholar@mohe.gov.sd جدير بالذكر أنه في حال القبول في جامعة الأزهر الشريف، ستقوم الوزارة باعتماد المنحة عبر لجنة مختصة بها تقوم بفرز الطلبات لتختار أعلى المتنافسين وفق المعايير المحددة للمنحة.