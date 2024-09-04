عقار يلتقي وفد الآلية الوطنية لقبيلة الفلاتة لدعم ومناصرة القوات المسلحة – صور

وإطلع سيادته لدى لقائه بمكتبه اليوم ببورتسودان، وفد الآلية الوطنية لقبيلة الفلاتة لدعم ومناصرة القوات المسلحة،على مجمل البرامج المطروحة والأهداف التي تضطلع بها الآلية في تقوية السلم الأهلي والمجتمعي، متعهدا بتذليل كافة العقبات والتحديات الإدارية التى تعترض سير عمل الآلية.

من جانبه، أوضح العميد حقوقي معاش الشيخ أحمد عبدالجبار الرئيس المكلف للآلية، أن الوفد أطلع نائب رئيس المجلس السيادي أيضا على عدد من الأنشطة والبرامج التي تضطلع بها الآلية الوطنية لقبيلة الفلاته، منها إعداد وتدريب المستنفرين للقتال في صفوف القوات المسلحة والوقوف معها في معركة الكرامة فضلا عن سحب أفراد القبيلة الذين تم الزج بهم للقتال في صفوف مليشيا الدعم السريع المتمردة. مضيفا أن الآلية أعدت خطة اعلامية محكمة لكشف فظائع وإنتهاكات مليشيا التمرد.

سونا