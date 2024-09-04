والي الجزيرة: حصاد العروة الصيفية رسالة قوية

قال الاستاذ الطاهر إبراهيم الخير والى الجزيرة المكلف ان جهود حكومته ومشروع الجزيرة والمزارعين في إنجاح محصولات الموسم الحالي تمثل اكبر داعم للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة.

وأكد لدي وقوفه اليوم على مستوى محصولات الموسم الصيفي بقسم المنسى يرافقة مدير عام شرطة ولاية الجزيرة اللواء عبدالإله علي أحمد ومدير جهاز المخابرات الوطني اللواء عماد الدين سيد احمد، أن مستوى المحصولات يجسد اهداف مشروع الجزيرة زماناً ومكاناً رغم الظروف التي تمر بها الولاية. واوضح إلى ان حصاد هذا العام سيمثل رسالة قوية لكل المرجفين يرسلها إنسان الجزيرة المنتج الداعم للقوات المسلحة.

وأشار الوالي أن مستوى انتاج محاصيل العروة الصيفية لهذا العام مبشر بانتاجية عالية في كل محاصيل العروة الصيفية رغم الظروف التي تمر بها ولاية الجزيرة.

وكان عدد من المزارعين بقسم المنسي اكدوا أن الإنتاجية المتوقعة لهذا الموسم 20 جوال ذرة للفدان و40 جوالا لمحصول الفول السوداني.