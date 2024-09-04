شرطة محلية أم درمان تستأنف العمل الجنائى عبر سبعة اقسام

تنفيذا لتوجيهات رئاسة قوات الشرطة بشأن إستئناف عمل أقسام الشرطة في المناطق المحررة تمكنت شرطة محلية ام درمان من اعاده تاهيل وصيانة عدد سبعة أقسام جنائية هي (الشمالى أم درمان – السوق – الاوسط – الجنوبي – ابوسعد شمال – الكبجاب -الدوحة) وقد أصبحت هذه الاقسام جاهزة لأداء مهامها من حيث القوة العاملة ومعينات العمل الأخرى لتقديم الخدمات الامنية ومباشرة فتح البلاغات وتلقى الشكاوى إضافة لعملية تأمين الأحياء والأسواق عبر إنتشار القوات بالإرتكازات وقيام الحملات لمنع ومكافحة الجريمة

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أفاد اللواء شرطة صالح حسن بخيت مدير شرطة محلية ام درمان ان الأقسام الجنائية بالمحلية عقب تأهيلها واستئناف العمل بها استقبلت اكثر من (500) بلاغ معظمها بلاغات سرقة مضيفا بان النيابة ايضا باشرت مهامها واكد جاهزية قواتهم لتامين أحياء أم درمان والأسواق والمواقع المهمة توطئة لعودة المواطنين لمنازلهم كما ثمن سيادته عمليات التنسيق بين مختلف الأجهزة الامنية والعسكرية والعدلية والتنفيذية وأشاد بروح التعاون القائم بينها تحقيقا للأمن والإستقرار وأعلن إكتمال صيانة وتاهيل اقسام الصناعات – المهندسين – ابوسعد جنوب إستعدادا لمباشرة العمل بها ليكتمل عدد الأقسام العاملة بالمحلية الى عشرة اقسام.

إعلام الشرطة