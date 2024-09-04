سياسية

الادارة العامة للسجل المدني تواصل العمل من محلية كررى

2024/09/04
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تنفيذًا لسياسة رئاسة قوات الشرطة الرامية لتوفير خدمات استخراج وطباعة الرقم الوطني وشهادتى الميلاد والوفاة لمواطنى ولاية الخرطوم من محلية كرري يواصل مركز السجل المدني كررى عملياته في تقديم خدماته المواطنين باعادة طباعة الرقم الوطني وإستخراج الإفادات بغرض الحصول علي الجواز الإلكتروني وإستخراج شهادتي الميلاد والوفاة بكل سهولة ويسر من حيث تهيئة البيئة المناسبة لإنجاز العمل رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الولاية الا ان منسوبي السجل المدني مازالوا يواصلون الليل بالنهار من أجل راحة المواطنين.
وفى إفادة (للمكتب الصحفى للشرطة) أكد الفريق شرطة أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم أن تحقيق الأمن وإرساء دعائم الإستقرار من اولى الاولويات واوجب الواجبات التى تتطلبها المرحلة التى تشهد وبصورة ملحوظة عودة الكثير من المواطنين لمنازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية رغما عن إستهدافهم بعمليات القصف العشوائى من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة مضيفا أنه ياتى على رأس هذه الجهود سعى شرطة الولاية الحثيث والدؤوب بإستمرار تقديم الخدمات بأحدث الوسائل التقنية المتطورة.
وجدير بالذكر إدارة السجل المدني بكررى تمكنت بعد معاودة العمل من محلية كرري من انجاز عدد (163421) معاملة مختلفة وتبعث الشرطة برسالة تطمينية للمواطنين مفادها إستمرار العمل بصورة طبيعية وعلى مدار اليوم بالمركز.
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